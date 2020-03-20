"Лейпциг" провел совместную тренировку команды

Как сообщает Bild, "Лейпциг" провел тренировку на базе клуба, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса.



Перед стартом тренировки тренерский штаб "Лейпцига" рассказал футболистам о мерах безопасности, чтобы избежать заражения коронавирусом. После чего игроки занимались с мячом, без контакта друг с другом.



После тренировки футболисты отправились домой. В ближайшие дни "Лейпциг" также будет проводить тренировки.