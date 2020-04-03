13 клубов Германии могут стать банкротами из-за коронавируса

Ряд немецких команд может обанкротиться из-за приостановки сезона.

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Об этом сообщает Kicker.



По сведениям источника, сразу 13 команд из первой и второй Бундеслиги могут в скором времени обанкротиться, если национальные чемпионаты не будут возобновлены.



Напомним, футбол был приостановлен во всех европейских чемпионатах, кроме белорусского, из-за пандемии коронавируса в мире.



В Германии зафиксировано 91159 случаев заражения коронавирусом. 65309 человек продолжают лечение, 24575 - вылечились, 1275 - умерло.