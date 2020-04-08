Чемпионат Германии может быть возобновлен в начале мая

Исполнительный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт допустил возобновление чемпионата Германии в начале мая.

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"Мы являемся частью культуры в стране, люди жаждут вернуть хотя бы часть нормальной жизни. Это может привести к возвращению бундеслиги. Сроки возобновления первенства должны быть утверждены в ходе переговоров с правительством", — цитирует Зайферта The New York Times.



На этой неделе клубы двух сильнейших дивизионов страны вернулись к тренировкам. Зайферт допустил, что матчи чемпионата Германии, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновятся в начале мая. В этом случае первенство завершится к концу июня.



В настоящее время чемпионат Германии приостановлен из-за пандемии коронавируса. По этой же причине находяться на паузе остальные ведущие европейские первенства.



В турнирной таблице Бундеслиги после 25-ти туров лидирует мюнхенская "Бавария", набравшая 55 очков и опережающая дортмундскую "Боруссию" на четыре балла.



По актуальным данным в Германии более 113 000 человек, зараженных коронавирусной инфекцией. 2 349 человек погибло.