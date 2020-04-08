Сразу 6 топ-клубов претендуют на Ашрафа Хакими

Защитник дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими может перейти в один из ведущих клубов Европы.
Фото: Getty Images
Ашраф Хакими находится в "Боруссии" на правах аренды из мадридского "Реала". Летом 21-летний защитник должен вернуться в расположение "сливочных", но в Дортмунде рассчитывают удержать Хакими в клубе.

Как сообщает Mundo Deportivo, на Хакими претендуют "Ювентус", "ПСЖ", "Бавария", а также 3 клуба АПЛ: "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

В нынешнем сезоне Ашраф Хакими провёл 37 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил 7 мячей и стал автором 10-ти результативных передач.

За "Боруссию" футболист выступает с 2018-го года. Действующий контракт Хакими с мадридским "Реалом" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает 21-летнего марроканца в 54 миллиона евро.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Хакими Боруссия Д Бундеслига Зарубежные трансферы Реал Примера
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Павлюченко: Дзюба не может молчать ни минуты, наверное, даже сам с собой разговаривает
Сборная России осталась на 38-м месте в обновленном рейтинге ФИФА
Коронавирус обвалил цены на игроков. РПЛ потеряла 213 млн евро: больше всех – "Зенит", меньше – ЦСКА 1
Сорокин: Санкт-Петербург продолжает готовиться к Евро и финалу Лиги чемпионов
Евсеев: сезон РПЛ нужно доиграть. Если нет - то чемпионом сделать "Зенит" 1
Защитник "Млады-Болеслав" Татаев: без Комличенко реально тяжело
Четыре футболиста "Крыльев" не согласились на снижение заработной платы на 40%
Агент Маньяков - о коронавирусе: ожидаю снижения цен на трансферы
Полузащитник "Локо": скорее всего, футболисты пойдут на уступки клубу, и зарплата снизится на 40 %
Кокорин вышел на прогулку с противовирусным бейджем (фото) 4
IFAB внес изменения в правила офсайда и игры рукой 3
Источник: число городов, принимающих Евро - 2020, может быть уменьшено
Сразу 6 топ-клубов претендуют на Ашрафа Хакими
"Эффективнее тренироваться на базе, чем сидеть дома". Бышовец - о коронавирусе
Чемпионат Германии может быть возобновлен в начале мая
"Ростов" продлил контракты с Байрамяном и Черновым 1
Дуглас Сантос рассказал, что мечтает вернуться в сборную Бразилии
"Барселона" отказалась от приобретения Виллиана
Чемпионат Испании могут доиграть на Канарских островах 2
Ройс: Санчо должен остаться в дортмундской "Боруссии"
"Челси" ведет переговоры с Рюдигером о продлении контракта
Футболисты АПЛ создали фонд поддержки Национальной службы здравоохранения
"Ювентус" продлит контракт с Пауло Дибалой
Замглавы федерации Белоруссии - о коронавирусе: нет такой темы!
Черевченко: не жалею об уходе из "Локомотива". Как любил родную команду, так и люблю
"Признаю величие этого вратаря". Ловчев - об Акинфееве 3
Шомуродов подстригся налысо (фото) 2
Кутателадзе - о победе над Дзюбой: рад, что оправдал доверие "Спартака". Финал есть финал
"Все-таки я не киберспортсмен". Дзюба - о поражении в финале кибертурнира от "Спартака"
"Не проблема, это наш любимый клуб": Зелимхан Бакаев - о снижении зарплат в "Спартаке"
Все новости