Ашраф Хакими находится в "Боруссии" на правах аренды из мадридского "Реала". Летом 21-летний защитник должен вернуться в расположение "сливочных", но в Дортмунде рассчитывают удержать Хакими в клубе.
Как сообщает Mundo Deportivo, на Хакими претендуют "Ювентус", "ПСЖ", "Бавария", а также 3 клуба АПЛ: "Челси", "Тоттенхэм" и "Арсенал".
В нынешнем сезоне Ашраф Хакими провёл 37 матчей за "Боруссию" во всех турнирах, забил 7 мячей и стал автором 10-ти результативных передач.
За "Боруссию" футболист выступает с 2018-го года. Действующий контракт Хакими с мадридским "Реалом" рассчитан до 2022-го года. Transfermarkt оценивает 21-летнего марроканца в 54 миллиона евро.
Сразу 6 топ-клубов претендуют на Ашрафа Хакими
Защитник дортмундской "Боруссии" Ашрафа Хакими может перейти в один из ведущих клубов Европы.
Фото: Getty Images
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