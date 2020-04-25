- Прежде всего хочу сказать, что Союз полиции принципиально не против футбольных матчей. Но мы не должны забывать, в какой особой ситуации находимся. Немецкая футбольная лига должна разработать план перезапуска, потому что пока не учитываются все аспекты.
Возобновление сезона будет иметь разрушительные последствия. Можно контролировать происходящее на стадионе, но это не относится к близлежащим территориям. Болельщики не должны собираться у стадионов во время пандемии. Это не только запрещено, но и безответственно. Полиции придётся вмешиваться, если порядок не будет обеспечен, — цитирует вице-президента Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что руководство Бундеслиги готово возобновить сезон 9 мая. По их плану матчи будут проходить без зрителей, а на стадионе в это время смогут находиться максимум 322 человека. Для проверки на коронавирус представителей всех клубов потребуется около 25-ти миллионов евро. Также известно, что футболистов могут обязать играть в масках.
В Германии заражено коронавирусом 156 513 человек, 109 800 - выздоровело, 5 877 -умерло.
Матчи РПЛ не возобновятся до 31 мая из-за распространения коронавируса. В России количество зараженных 74 588. Выздоровело 6250, умер 681 человек.
Полиция Германии не поддерживает решение о возобновлении Бундеслиги 9 мая
Вице-президент Союза полиции Германии Йорг Радек раскритиковал идею возобновления сезона в Бундеслиге 9 мая.
Фото: Террикон
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!