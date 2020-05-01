Бундеслигу могут возобновить 15 мая

Сезон в чемпионате Германии могут возобновить 15 мая.

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Об этом сообщает GOAL.



По сведениям источника, немецкая футбольная лига (DFL) считает, что возобновление сезона 15 мая вполне реалистично.



Также сообщается, что канцлер Германии Ангела Меркель проведет совещание с министрами, где решится судьба спортивных соревнований в стране.



Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса.