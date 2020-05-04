Саломон Калу был временно отстранён от тренировок "Герты" за видео с рукопожатиями футболистов

Полузащитник "Герты" Саломон Калу отстранен от тренировок из-за прямого эфира в инстаграме.



Фото: © Matthias Hangst

Калу во время трансляции показал раздевалку берлинского клуба, где футболисты здороваются друг с другом, пожимая руки, а также не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.



Немецкая футбольная ассоциация раскритиковала "Герту". Скорее всего, Калу также будет и оштрафован.



Напомним, все футбольные соревнования в Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Бундеслига может возобновиться уже в мае.