Саломон Калу был временно отстранён от тренировок "Герты" за видео с рукопожатиями футболистов

Полузащитник "Герты" Саломон Калу отстранен от тренировок из-за прямого эфира в инстаграме.
Фото: © Matthias Hangst
Калу во время трансляции показал раздевалку берлинского клуба, где футболисты здороваются друг с другом, пожимая руки, а также не соблюдают дистанцию в 1,5 метра.

Немецкая футбольная ассоциация раскритиковала "Герту". Скорее всего, Калу также будет и оштрафован.

Напомним, все футбольные соревнования в Германии приостановлены из-за пандемии коронавируса. Бундеслига может возобновиться уже в мае.


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Теги: Калу Герта Бундеслига
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