Футболист и работник гладбахской "Боруссии" заразились коронавирусом

В "Боруссии" из Менхенгладбаха выявлено два случая заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает Rheinische Post.



По информации источника, один из заразившихся - футболист, а второй - работник клуба. Оба отправлены на карантин.



После 25-ти туров "Боруссия" занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков и на 6 баллов отставая от лидирующей "Баварии".



Чемпионат Германии прерван из-за пандемии коронавируса.



По актуальным данным в Германии выявлено 166 304 случая заражения COVID-19. 6 993 человека погибло.