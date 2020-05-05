Об этом сообщает Rheinische Post.
По информации источника, один из заразившихся - футболист, а второй - работник клуба. Оба отправлены на карантин.
После 25-ти туров "Боруссия" занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков и на 6 баллов отставая от лидирующей "Баварии".
Чемпионат Германии прерван из-за пандемии коронавируса.
По актуальным данным в Германии выявлено 166 304 случая заражения COVID-19. 6 993 человека погибло.
Футболист и работник гладбахской "Боруссии" заразились коронавирусом
В "Боруссии" из Менхенгладбаха выявлено два случая заражения коронавирусом.
Фото: Getty Images
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