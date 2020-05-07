Руководство Бундеслиги приняло решение возобновить сезон 16 мая в субботу.
В этот день в рамках 26-го тура Бундеслиги состоится дерби — встреча между дортмундской "Боруссией" и "Шальке-04".
Также состоятся следующие матчи: "Фортуна" — "Падерборн", "РБ Лейпциг" — "Фрайбург", "Хоффенхайм" — "Герта", "Кельн" — "Майнц", "Унион" — "Бавария", "Айнтрахт" — "Боруссия" М, "Аугсбург" — "Вольфсбург", "Вердер" — "Байер".
Отметим, что в Германии на данный момент зафиксировано 168 тысяч заражений коронавирусом. В мире - более трёх с половиной миллионов.
Бундеслига официально назвала дату возобновления сезона
Стало известно, когда вернется немецкий футбол.
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