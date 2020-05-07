Дель Пьеро прокомментировал решение Бундеслиги доиграть сезон

Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Италии Алессандро Дель Пьеро высказался о решении Бундеслиги доиграть нынешний сезон.



Сегодня стало известно, что чемпионат Германии будет возобновлен 16 мая. Ранее Бундеслига была прервана из-за пандемии коронавируса.



"В таких ситуациях трудно принимать решение и брать такую ответственность. На первом месте должна стоять безопасность людей. Только потом можно возвращаться в привычное русло.



Нужно ли завершить сезон в Серии А? По моему мнению, да. Но если в Германии решили таким образом, то наверняка они полностью знают текущую ситуацию и контролируют ее", - приводит слова Дель Пьеро CNN Sport.