Напомним, Бундеслига, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, возобновится 16 мая.
"Страшно было бы выходить на поле после этой ситуации с коронавирусом. Я до сих пор не верю, что в Германии будут играть. Доктора должны быть всё время рядом с таким количеством футболистов. Они контролируют ситуацию, да, а представляете, если будет столкновение, игроки упадут друг на друга. Врачи должны будут подбежать сразу и делать тест всем, что ли?", - приводит слова Мостового "Матч ТВ".
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Мостовой: до сих пор не верю, что в Германии будут играть
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о возобновлении чемпионата Германии.
Фото: © РИА Новости
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