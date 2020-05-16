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Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Айнтрахт" и поднялась на 3-е место

В матче 26-го тура чемпионата Германии встречались "Айнтрахт" и "Боруссия".

Победу в этом поединке одержала менхенгладбахская команда. Встреча завершилась со счетом 3:1.

"Боруссия" набрала 52 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице Бундеслиги, обойдя "Лейпциг", который сегодня потерял очки в матче с "Фрайбургом".

Чемпионат Германии

26 тур

"Айнтрахт" - "Боруссия М" - 1:3


Голы: Плеа, 1, Тюрам, 7, Бенсебаини, 73 (пен.), Силва, 81

Айнтрахт Ф: Трапп, Н'Дика, Хинтереггер, Абрахам (Чэндлер, 74), Туре, Камада (Гачинович, 78), Костич, Роде, Ильзанкер (Хасебе, 74), Соу (Силва, 46), Дост

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Ляйнер, Бенсебаини (Вендт, 78), Эльведи, Нойхаус, Штробль, Хофман, Эмболо (Штиндль, 78), Плеа, Тюрам (Херрман, 66)

Предупреждения: Эльведи, 9, Костич, 24, Н'Дика, 36, Силва, 59, Ильзанкер, 70


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Теги: Боруссия Д Айнтрахт Бундеслига
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