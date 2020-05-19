Ройс может пропустить остаток сезона

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс рискует больше не сыграть в этом сезоне.

Фото: Getty Images

Об этом сообщает Sport Bild.



По информации источника, игрок пропустит не только матч против "Баварии", но и может не помочь своей команде до конца текущего сезона.



Причиной этому может стать травма приводящей мышцы бедра, полученная еще 3 месяца назад.



Отметим, что в текущем сезоне Ройс провёл 19 матчей, забил 11 мячей и сделал шесть ассистов в рамках Бундеслиги.