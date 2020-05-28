Фавр: я намерен до конца отработать свой контракт с "Боруссией"

Наставник дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр рассказал, что намерен до конца отработать свой контракт с клубом.



Ранее в СМИ сообщалось, что после поражения от "Баварии" положение Фавра на посту пошатнулось. Отмечалось, что его может сменить Нико Ковач.



"Я продолжу тренировать Дортмунд. Я намерен до конца отработать свой контракт. Конечно, я хочу остаться в "Боруссии" на следующий сезон. Мои слова после матча с "Баварией" были неверно интерпретированы. В настоящий момент я не вижу повода для тренерской дискуссии", - приводит слова Фавра Sky Sport Deutschland.



Контракт Фавра с "Боруссией" рассчитан до 2021 года.