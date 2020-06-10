"Майнц" ответил фанату, который отказался от членства в клубе из-за большого количества темнокожих игроков

В немецком клубе признались, что они не могут выразить сожаление из-за отказа болельщика от членства в "Майнце".Ранее фанат написал в клубе о том, что он не может ассоциировать себя с клубом.- У меня все еще впечатление, что я не в немецкой бундеслиге, а на Кубке Африки, - написал болельщик, обратив внимание на то, что немецким талантам в клубе даётся меньше и меньше шансов.В клубе отметили, что обычно они сожалеют об уходе болельщиков и готовы бороться за каждого из них, но на этот раз ситуация иная.- И да, это правда: этот человек не может идентифицировать себя с нашим клубом. Для нас имеет значение только то, что человек разделяет наши ценности, - заявило руководство клуба.