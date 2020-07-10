Стала известна дата старта и окончания нового сезона Бундеслиги

Новый чемпионат по футболу в Германии начнется 18 сентября.

Фото: Bundesliga

Датой окончания сезона является 22 мая будущего года. Пауза в межсезонье продлится с 21 декабря по первые выходные января.



Суперкубок Германии пройдет 30 сентября.



Напомним, сезон Бундеслиги 2019/20 завершился 27 июня. По его итогам титул выиграла мюнхенская "Бавария".



Источник: сайт Немецкой футбольной лиги