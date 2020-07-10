Датой окончания сезона является 22 мая будущего года. Пауза в межсезонье продлится с 21 декабря по первые выходные января.
Суперкубок Германии пройдет 30 сентября.
Напомним, сезон Бундеслиги 2019/20 завершился 27 июня. По его итогам титул выиграла мюнхенская "Бавария".
Источник: сайт Немецкой футбольной лиги
Стала известна дата старта и окончания нового сезона Бундеслиги
Новый чемпионат по футболу в Германии начнется 18 сентября.
Фото: Bundesliga
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