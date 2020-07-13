"Вообще, когда он ещё в "Мельде" играл против "Зенита", было видно, что парень талантливый. Также я часто смотрю австрийский чемпионат и видел его по игре за "Зальцбург". Могу лишь пожелать Холанду, чтобы он не переставал развиваться и дорос до уровня, например, того же Левандовского", - цитирует Черчесова "Матч ТВ".
19-летний Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" зимой 2020 года. В первом же матче за немецкий клуб футболист сделал хет-трик. Во втором матче Холанд оформил дубль. В третьей игре форвард также забил два мяча "Униону".
Черчесов пожелал Холанду дорасти до уровня Левандовски
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем дортмундской "Боруссии" Эрлинге Холанде.
Фото: © РИА Новости
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