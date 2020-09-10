Немецкий клуб выкупил контракт 24-летнего португальца у "Милана". Сумма трансфера не сообщается.
Андре Силва подписал контракт с "Айнтрахтом" до 30 июня 2023 года, в котором провел два последних сезона на правах аренды.
В прошлом сезоне Бундеслиги Силва в составе "Айнтрахта" провел 25 матчей и забил 12 мячей.
"Айнтрахт" выкупил контракт Андре Силвы у "Милана"
Нападающий Андре Силва заключил полноценную сделку с "Айнтрахтом".
Фото: ФК "Айнтрахт"
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