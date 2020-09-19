Хавбек "Боруссии" в матче первого тура чемпионата Германи с менхенгладбахской "Боруссией" отдал голевой пас в возрасте 17 лет и 82 дней.
Беллингем стал самым молодым автором ассиста в истории Бундеслиги.
Дортмундская "Боруссия" победила в этом матче со счетом 3:0.
17-летний Беллингем установил рекорд Бундеслиги
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем вошел в историю Бундеслиги.
Фото: ФК "Боруссия" Д
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!