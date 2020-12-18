Вундеркинд Мукоко забил самый юный гол в истории Бундеслиги, но не спас "Боруссию" от проигрыша "Униону"

Матч 13 тура Бундеслиги "Унион" - "Боруссия" Дортмунд завершился победой хозяев 2:1, 16-летний форвард гостей Юссуфа Мукоко стал самым молодым автором гола в Бундеслиге.

? Мукоко забил самый молодой гол в истории Бундеслиги ?



Юссуфа нет даже 17 лет, а он уже кладет мячи за «Боруссию». Похоже, Холанд не врал, что у этого парня гигантский талант ?https://t.co/ax7O8hy88F pic.twitter.com/RZDHHVUGnJ — Матч ТВ (@MatchTV) December 18, 2020

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Дортмундская "Боруссия" уступила в гостях "Униону" со счетом 1:2 в рамках 13 тура Бундеслиги. На гол нападающего хозяев Авонийи на 57 минуте через 3 минуты ответил 16-летний вундеркинд Юссуфа Мукоко, точно пробив в ближнюю девятку. Защитник Фридрих ударом головы после подачи углового на 78 минуте принес победу берлинскому клубу."Боруссия" Дортмунд после 13 матчей имеет на своем счету 22 очка и находится на промежуточном четвертом месте, "Унион" пока пятый с 21 очком.Мукоко стал самым юным автором гола за всю историю Бундеслиги - на момент забитого мяча ему исполнилось всего лишь 16 лет 28 дней (прежний рекорд равнялся 16 годам 335 дням, его обладателем был Нури Шахин).Авонийи, 57, Фридрих, 78 - Мукоко, 60