"Герта" ушла на карантин из-за вспышки коронавируса

Футбольный клуб "Герта" объявил о том, что команды уходит на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса.

Фото: Фк "Герта"

Сообщается, что положительные тесты на Covid-19 сдали два игрока и два тренера. Среди инфицированных полузащитник Доди Лукебакио и защитник Марвин Платтенхардт, а также главный тренер "Герты" Паль Дардаи и его ассистент Адмир Хамзагич.



После 28 матчей в Бундеслиги "старая дама" занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Следующую игру берлинская команда должна была сыграть 18 апреля с "Майнцем".



Сообщается, что руководство "Герты" обратилось в Федерацию футбола Германии с просьбой отменить игры с "Майнцем", "Фрайбургом" и "Шальке".



Источник: официальный сайт ФК "Герта".