Сообщается, что положительные тесты на Covid-19 сдали два игрока и два тренера. Среди инфицированных полузащитник Доди Лукебакио и защитник Марвин Платтенхардт, а также главный тренер "Герты" Паль Дардаи и его ассистент Адмир Хамзагич.
После 28 матчей в Бундеслиги "старая дама" занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Следующую игру берлинская команда должна была сыграть 18 апреля с "Майнцем".
Сообщается, что руководство "Герты" обратилось в Федерацию футбола Германии с просьбой отменить игры с "Майнцем", "Фрайбургом" и "Шальке".
Источник: официальный сайт ФК "Герта".
"Герта" ушла на карантин из-за вспышки коронавируса
Футбольный клуб "Герта" объявил о том, что команды уходит на двухнедельный карантин из-за вспышки коронавируса.
Фото: Фк "Герта"
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