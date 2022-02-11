— Победа и счет на табло вполне заслуженны. Приятно подняться на четвертое место в турнирной таблице, — цитирует Тедеско пресс-служба команды в "твиттере".
В 22 матчах чемпионата Германии "РБ Лейпциг" набрал 34 очка и занимает в турнирной таблице четвертое место. На третьем месте расположился "Байер", набравший в 21 матче 38 очков.
Тедеско возглавил "РБ Лейпциг" в декабре 2021 года. С октября 2019 по май 2021 год он тренировал московский "Спартак".
Тедеско прокомментировал выход "РБ Лейпциг" на четвертое место Бундеслиги
Главный тренер "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско прокомментировал победу над "Кёльном" (3:1) в 22-м туре немецкой Бундеслиги.
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