"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2

"Интер" выиграл у "Беневенто" в матче 1/8 финала Кубка Италии.В 1/4 финала "Интер" сыграет с "Лацио".Кубок Италии1/4 финалаИкарди, 3 - с пенальти (1:0). Кандрева, 7 (2:0). Далберт, 45+1 (3:0). Мартинес, 48 (4:0). Инсинье, 58 (4:1). Мартинес, 66 (5:1). Бандинелли, 74 (5:2). Кандрева, 90+5 (6:2)."Интер": Паделли, Раноккиа, Врсалько, Шкриньяр, Далберт, Брозович (Жоау Мариу, 83), Гальярдини, Кандрева, Перишич (Валеро, 67), Икарди (Политано, 46), Мартинес.