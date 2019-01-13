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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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23:02
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
Маурисио Почеттино: второй тайм с "МЮ" был для "Тоттенхэма" лучшим с тех пор, как я возглавил команду
21:08
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
Андрей Ещенко - о травме: "кресты" – крики, ор, колено вылетает. А я спокойно играл, какой-то нестерпимой боли не было
20:17
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
Антон Зиньковский: переход в "Крылья Советов" немного волнителен, потому что это – премьер-лига
17:04
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
Андрей Ещенко: чемпионство завоевали все: и Каррера, и болельщики, и футболисты. Но фанаты превозносят одного тренера (12)
16:02
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
Артем Тимофеев: важно, что еще двое спартаковцев перейдут в "Крылья", это поможет быстрее адаптироваться в коллективе
15:40
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
Де Хеа подарил Селихову футболку (3)
14:43
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Крылья" арендовали Тимофеева (1)
"Интер" выиграл у "Беневенто" со счетом 6:2
"Интер" выиграл у "Беневенто" в матче 1/8 финала Кубка Италии.
В 1/4 финала "Интер" сыграет с "Лацио".
Кубок Италии
1/4 финала
"Интер" - "Беневенто" - 6:2
Голы: Икарди, 3 - с пенальти (1:0). Кандрева, 7 (2:0). Далберт, 45+1 (3:0). Мартинес, 48 (4:0). Инсинье, 58 (4:1). Мартинес, 66 (5:1). Бандинелли, 74 (5:2). Кандрева, 90+5 (6:2).
"Интер": Паделли, Раноккиа, Врсалько, Шкриньяр, Далберт, Брозович (Жоау Мариу, 83), Гальярдини, Кандрева, Перишич (Валеро, 67), Икарди (Политано, 46), Мартинес.
В 1/4 финала "Интер" сыграет с "Лацио".
Кубок Италии
1/4 финала
"Интер" - "Беневенто" - 6:2
Голы: Икарди, 3 - с пенальти (1:0). Кандрева, 7 (2:0). Далберт, 45+1 (3:0). Мартинес, 48 (4:0). Инсинье, 58 (4:1). Мартинес, 66 (5:1). Бандинелли, 74 (5:2). Кандрева, 90+5 (6:2).
"Интер": Паделли, Раноккиа, Врсалько, Шкриньяр, Далберт, Брозович (Жоау Мариу, 83), Гальярдини, Кандрева, Перишич (Валеро, 67), Икарди (Политано, 46), Мартинес.
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