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"Наполи" вышел в 1/4 финала Кубка Италии, где сыграет с "Миланом"

"Наполи" в 1/8 финала Кубка Италии обыграл "Сассуоло" (2:0).

По голу забили нападающий Аркадиуш Милик и полузащитник Фабиан Руис.

Кубок Италии

1/8 финала

"Наполи" - "Сассуоло" - 2:0 (1:0)

Голы: Милик, 15 (1:0). Руис, 74 (2:0).

"Наполи": Оспина, Мариу Руй, Максимович, Кулибали, Хюсай, Диавара, Руис, Кальехон (Юнес, 82), Инсинье, Милик (Гаэтано, 90), Унас (Аллан, 71).

"Сассуоло": Пеголо, Пелузо, Рожериу (Делль`Орко, 82), Лирола, Маньяни, Боатенг (Бога, 70), Джуричич (Бабакар, 69), Данкан, Локателли, Сенси, Берарди.

Предупреждения: Максимович, 34. Берарди, 45. Маньяни, 45+1. Локателли, 49. Пелузо, 58. Унас, 64. Мариу Руй, 71.
Теги: Серия А Наполи Сассуоло Милан
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