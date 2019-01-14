Андреа Белотти может перейти в "Рому"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти попал в сферу интересов "Ромы", утверждает Calcio Mercato.Римский клуб рассматривает Белотти в качестве долгосрочной замены нападающему Эдину Джеко. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.В текущем сезоне Белотти провел 21 матч за "Торино", забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.