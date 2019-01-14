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Андреа Белотти может перейти в "Рому"

Нападающий "Торино" Андреа Белотти попал в сферу интересов "Ромы", утверждает Calcio Mercato.

Римский клуб рассматривает Белотти в качестве долгосрочной замены нападающему Эдину Джеко. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел 21 матч за "Торино", забил 9 голов и отдал 2 голевых паса.
Теги: Белотти Рома Торино Трансферы Серия А
Сегодня, 23:01
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