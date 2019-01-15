"Рома" вышла в четвертьфинал Кубка Италии

"Рома" в 1/8 финала Кубка Италии обыграла "Виртус Энтеллу" - 4:0.Дубль на счету Патрика Шика, еще по голу забили Иван Маркано и Хавьер Пасторе.В четвертьфинале римляне встретятся с "Фиорентиной".Шик, 1 (1:0). Маркано, 45+2 (2:0). Шик, 47 (3:0). Пасторе, 74 (4:0).Ольсен, Коларов, Фасио, Жуан Жезус (Маркано, 10), Карсдорп, Пасторе, Кристанте, Пеллегрини (Риккарди, 82), Шик, Дженгиз Юндер (Дзаньоло, 76), Клайверт.