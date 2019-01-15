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Антонио Кассано: я использовал только 50 процентов своего потенциала, а так мог бы играть на уровне Месси

Известный итальянский нападающий Антонио Кассано заявил, что мог бы играть на уровне форварда "Барселоны" Лионеля Месси, если бы более серьезно относился к тренировкам.

"Как сказал Тотти некоторое время назад, я использовал только 50 процентов своего потенциала. Я допустил так много ошибок, не хотел тренироваться.

Если бы я делал всё правильно, то мог бы стать таким, как Месси. Аргентинец навсегда останется в истории футбола", — приводит слова Кассано RMC Sport.

36-летний Кассано за свою карьеру выступал за такие известные клубы, как "Рома", "Реал", "Милан" и "Интер".
Теги: Серия А Кассано Месси
Сегодня, 15:19
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#2  nofrills  Москва (Сегодня, 16:42)
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Болеет за:
«Динамо» М
я бы тоже наверно смог, поди теперь проверь
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 15:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Вряд ли; у Месси дар от природы, у тебя, Тоня, этого нет. Не пристраивайся к великому футболисту в фарватер, оставайся самим собой.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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