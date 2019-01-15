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Карло Анчелотти: Италия должна что-то сделать с расизмом, с нас хватит

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал расисткие скандалы в итальянском футболе.

"Я девять лет проработал зарубежом и там искоренили насилие и расизм. Италия должна сделать с этим что-то, как страна, все не так сложно. К сожалению, грубые люди продолжают ходить на стадионы. Им нужно ходить на курсы по уважению. С нас хватит.

Когда начинаются оскорбления на территориальной или расистской почве, матчи должны останавливать. Может, делать какое-то объявление, а потом продолжать", — цитирует Анчелотти Football Italia.

Sport24
Теги: Анчелотти Серия А
Вчера, 23:27
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