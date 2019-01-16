Гол Роналду помог "Ювентусу" завоевать 8-й Суперкубок Италии в истории

"Ювентус" стал рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков Италии.Туринский клуб обыграл "Милан" (1:0) и завоевал восьмой трофей в своей истории - в активе россонери семь кубков.Роналду, 61 (1:0).Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди, Коста (Хедира, 89), Дибала, Роналду.: Доннарумма, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кесси, Пакета (Игуаин, 71), Кастильехо (Борини, 71), Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).Кесси, 73 (М).