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Гол Роналду помог "Ювентусу" завоевать 8-й Суперкубок Италии в истории

"Ювентус" стал рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков Италии.

Туринский клуб обыграл "Милан" (1:0) и завоевал восьмой трофей в своей истории - в активе россонери семь кубков.

Суперкубок Италии

"Ювентус" — "Милан" 1:0 (0:0)

Гол: Роналду, 61 (1:0).

"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди, Коста (Хедира, 89), Дибала, Роналду.

"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кесси, Пакета (Игуаин, 71), Кастильехо (Борини, 71), Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).

Удаление: Кесси, 73 (М).
Теги: Ювентус Милан Серия А
Вчера, 22:53
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#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
первый трофей в Юве, Поздравляем!!!

да ну бля это халява а не трофей


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кукол дергают за нитки
на лице у них - улыбки
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  plast  Спб (Вчера, 23:33)
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первый трофей в Юве, Поздравляем!!!
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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