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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Гол Роналду помог "Ювентусу" завоевать 8-й Суперкубок Италии в истории
"Ювентус" стал рекордсменом по количеству завоеванных Суперкубков Италии.
Туринский клуб обыграл "Милан" (1:0) и завоевал восьмой трофей в своей истории - в активе россонери семь кубков.
Суперкубок Италии
"Ювентус" — "Милан" 1:0 (0:0)
Гол: Роналду, 61 (1:0).
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди, Коста (Хедира, 89), Дибала, Роналду.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кесси, Пакета (Игуаин, 71), Кастильехо (Борини, 71), Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).
Удаление: Кесси, 73 (М).
Туринский клуб обыграл "Милан" (1:0) и завоевал восьмой трофей в своей истории - в активе россонери семь кубков.
Суперкубок Италии
"Ювентус" — "Милан" 1:0 (0:0)
Гол: Роналду, 61 (1:0).
"Ювентус": Щенсны, Канселу, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 65), Бентанкур (Бернардески, 86), Матюиди, Коста (Хедира, 89), Дибала, Роналду.
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Родригес, Сапата, Романьоли, Бакайоко, Кесси, Пакета (Игуаин, 71), Кастильехо (Борини, 71), Чалханоглу, Кутроне (Конти, 79).
Удаление: Кесси, 73 (М).
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