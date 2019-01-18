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Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление судьи

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо дисквалифицирован на один матч за оскорбление арбитра во время игры за Суперкубок Италии против "Ювентуса".

Матч состоялся 16 января в саудовском городе Джидде и завершился победой туринской команды со счетом 1:0. Единственный гол был забит на 61-й минуте. После передачи Миралема Пьянича отличился Криштиану Роналду. Арбитр встречи Лука Банти воспользовался к VAR, но повтор показал, что гол был забит по правилам. Позже россонери остались вдесятером: за грубую игру с поля был удален Франк Кесси. И в этом эпизоде арбитру потребовалась помощь VAR. Только после просмотра повтора Банти удалил ивуарийца.

Как сообащет ASNA, Гаттузо оскорблял рефери в конце игры, а перед церемонией награждения также сказал ему что-то неприятное.

Sport24.ru
Теги: Гаттузо Серия А Милан
Сегодня, 02:30
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