Жена Икарди: "Мауро продлит контракт с "Интером"

Ванда Нара, являющаяся супругой и агентом нападающего "Интера" Мауро Икарди, заявила, что футболист продлит контракт с клубом.Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец отказался продлевать соглашение и перейдет в "Реал"."Мы продлим контракт. Не волнуйтесь. Здесь нет никаких проблем. Конечно, "Интер" хочет оставить Мауро в команде", - цитирует Нару Football Italia.