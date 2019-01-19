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Жена Икарди: "Мауро продлит контракт с "Интером"

Ванда Нара, являющаяся супругой и агентом нападающего "Интера" Мауро Икарди, заявила, что футболист продлит контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что 25-летний аргентинец отказался продлевать соглашение и перейдет в "Реал".

"Мы продлим контракт. Не волнуйтесь. Здесь нет никаких проблем. Конечно, "Интер" хочет оставить Мауро в команде", - цитирует Нару Football Italia.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Икарди Мауро Интер Серия А
Сегодня, 00:34
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