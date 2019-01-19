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"Рома" одержала победу над "Торино"

"Рома" одолела "Торино" в матче 20-го тура чемпионата Италии.

Чемпионат Италии

20 тур

"Рома" – "Торино" 3:2

Гол: Дзаньоло, 15, Коларов, 34 (пен.), Эль-Шаарави, 73 - Ринкон, 51, Ансальди, 67

"Рома": Ольсен, Карсдорп (Сантон, 80), Коларов, Манолас, Фасио, Пеллегрини, Ундер (Эль-Шаарави, 6), Кристанте, Дзаньоло, Джеко, Клюйверт (Шик, 72)

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Эйна, Джиджи (Беренгер, 84), Н'Кулу, Силвейра, Ансальди, Ринкон, Париджини (Эдера, 75), Фальке (Дзадза, 55), Белотти

Предупреждения: Клюйверт, 62, Кристанте, 66, Де Сильвестри, 71, Ринкон, 90+1, Белотти, 90+3
Теги: Рома Торино Серия А
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