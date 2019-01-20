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"Интер" и "Сассуоло" сыграли вничью

"Интер" и "Сассуоло" поделили очки в матче 20-го тура чемпионата Италии против "Сассуоло".

Чемпионат Италии

20 тур

"Интер" – "Сассуоло" 0:0

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Врей, Шкриньяр, Асамоа, Брозович, Фалеро (Валеро, 82), Мариу (Найнгголан, 60), Перишич, Политано (Мартинес, 81), Икарди

"Сассуоло": Консильи, Лирола, Рожерио, Маньяни, Пелузо, Сенси (Маньянелли, 76), Дункан (Бурабья, 73), Локателли, Боатенг, Джуричич (Бога, 62), Берарди

Предупреждения: Сенси, 32, Брозович, 50, Рожерио, 51, Пелузо, 90+3
Теги: Интер Сассуоло Серия А
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