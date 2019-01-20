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"Ювентус" заинтересован в приобретении игрока "Лиона"

Туринский "Ювентус" может приобрести полузащитника "Лиона" Тангая Н'Домбеле Альваро.

По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб в ближайшее время намерен связаться с агентами игрока для проведения переговоров.

"Газета.ру"
Теги: Ювентус Лион Серия А
Сегодня, 01:44
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