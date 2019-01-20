"Ювентус" заинтересован в приобретении игрока "Лиона"

Туринский "Ювентус" может приобрести полузащитника "Лиона" Тангая Н'Домбеле Альваро.По информации журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб в ближайшее время намерен связаться с агентами игрока для проведения переговоров.