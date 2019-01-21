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"Наполи" одержал победу над "Лацио"

"Наполи" обыграл "Лацио" в матче 20-го тура чемпионата Италии - 2:1.

Чемпионат Италии

20 тур

"Наполи" – "Лацио" 2:1

Голы: Кальехон, 34, Милик, 37, Иммобиле, 65

"Наполи": Мерет, Малку, Руй, Альбиоль, Максимович, Диавара (Верди, 72), Зелиньски, Руис, Мертенс (Уна, 82), Кальехон (Хюсай, 88), Милик

"Лацио": Стракоша, Лукаку (Корреа, 46), Раду, Ачерби, Рамос (Баштуш, 28), Лулич, Пароло, Милинкович-Савич (Габбарон, 73), Альберто, Лейва, Иммобиле

Предупреждения: Милинкович-Савич, 20, Ачерби, 36, 70, Альберто, 87, Зелиньски, 88, Лулич, 90+1

Удаления: Ачерби, 70
Теги: Наполи Лацио Серия А
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