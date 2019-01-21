Мауро Икарди требует от "Интера" повышения зарплаты до € 7,5 млн в год

Аргентинский нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди продолжает переговоры с клубом о продлении контракта.Об этом сообщает Calciomercato.По данным источника, "Интер" готов платить футболисту € 6 млн в год плюс бонусы, но жена и агент форварда Ванда Нара настаивает на зарплате в размере € 7,5 млн в год без учёта бонусов.Нынешний контракт Икарди действует до лета 2021 года. В нём прописана сумма отступных в размере € 110 млн, но эта опция действительна только с 1 по 15 июля и лишь для зарубежных клубов.