Неймар о переходе в "Реал" : собщу, как только что-то будет решено

Нападающий "ПСЖ" Неймар намекнул на переговоры с мадридским "Реалом" о переходе."Сейчас ничего конкретного. Как только что-то будет решено, не сомневайтесь, я всем расскажу" , - цитирует Неймара Get French Football.