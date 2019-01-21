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Неймар о переходе в "Реал" : собщу, как только что-то будет решено

Нападающий "ПСЖ" Неймар намекнул на переговоры с мадридским "Реалом" о переходе.

"Сейчас ничего конкретного. Как только что-то будет решено, не сомневайтесь, я всем расскажу" , - цитирует Неймара Get French Football.

Sport24.ru
Теги: Неймар Реал Серия А
Сегодня, 07:10
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