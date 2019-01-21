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Марек Гамшик оправился от травмы и готов сыграть с "Миланом"

Капитан "Наполи" Марек Гамшик восстановился от травмы и сможет сыграть в ближайшей встрече с "Миланом".

Об этом после победы над "Лацио" (2:1) сообщил главный тренер неаполитанцев Карло Анчелотти.

31-летний словак пропустил почти месяц из-за травмы бедра.

SSC Napoli
Теги: Серия А Наполи Милан Гамшик
Сегодня, 12:06
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