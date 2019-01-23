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Даниэле Де Росси оправился от травмы. Он пропустил три месяца

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси вернулся в общую группу "Ромы" после 3-месячного отсутствия из-за травмы, сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

35-летний итальянец сегодня провел первую тренировку без ограничений. Он не играл с 28 октября, когда получил травму в матче с "Наполи".
Теги: Серия А Рома Де Росси
Сегодня, 15:38
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