Марио Балотелли: знал, что рано или поздно буду играть за "Марсель"

Нападающий Марио Балотелли поделился впечатлениями от перехода в "Марсель".Соглашение 28-летнего итальянского футболиста с "Марселем" рассчитано до конца сезона-2018/19."Надеюсь, что смогу порадовать болельщиков "Марселя". Здесь очень тёплая фанатская база и отличный стадион. Я знал, что рано или поздно буду играть за "Марсель". Это команда с богатой историей, известная во всём мире. Я уже знаю некоторых игроков "Марселя".Я здесь, чтобы выкладываться на максимум и помогать своим товарищам по команде. В первой части сезона мне не повезло, но я хочу вернуть прежнюю результативность и надеюсь, что мы будем много забивать. Сейчас мне понадобится немного времени, чтобы обрести свою лучшую форму", - цитирует Балотелли Football Italia.