Карло Анчелотти: ведем переговоры по трансферу Гамшика в другой клуб

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сообщил, что словацкий полузащитник и капитан неаполитанского клуба Марек Гамшик близок к уходу из команды."Сейчас ведутся переговоры. Клуб уважает Гамшика, поскольку он писал историю "Наполи". Если он хочет получить другой опыт, мы должны стремиться сделать его счастливым. Мы ведем переговоры и ничего не скрываем. Я и клуб считаем, что нужно отпустить игрока, если он хочет уйти", — цитирует Анчелотти Football Italia.В числе клубов, заинтересованных в услугах Гамшика, фигурирует китайский "Далянь Ифан", который предложил за переход словака €25 млн.Гамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. 31-летний полузащитник является капитаном и рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (519) и забитых мячей (121).