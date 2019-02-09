Наполи (Италия)

Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 22 62
2 Наполи 22 51
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 22 33
...
20 Кьево 22 9(-3)
полная таблица
Предстоящие
Фиорентина09.02.19Наполи
Наполи17.02.19Торино
Сыгранные
Наполи3 - 002.02.19Сампдория
Милан0 - 026.01.19Наполи

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Карло Анчелотти: ведем переговоры по трансферу Гамшика в другой клуб

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сообщил, что словацкий полузащитник и капитан неаполитанского клуба Марек Гамшик близок к уходу из команды.

"Сейчас ведутся переговоры. Клуб уважает Гамшика, поскольку он писал историю "Наполи". Если он хочет получить другой опыт, мы должны стремиться сделать его счастливым. Мы ведем переговоры и ничего не скрываем. Я и клуб считаем, что нужно отпустить игрока, если он хочет уйти", — цитирует Анчелотти Football Italia.

В числе клубов, заинтересованных в услугах Гамшика, фигурирует китайский "Далянь Ифан", который предложил за переход словака €25 млн.

Гамшик выступает за "Наполи" с 2007 года. 31-летний полузащитник является капитаном и рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (519) и забитых мячей (121).

"Газета.ру"
Теги: Анчелотти Гамшик Наполи Серия А
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