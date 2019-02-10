Ювентус (Италия)

Серия А 2018/19

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Ювентус1 - 002.02.19Парма
Лацио1 - 227.01.19Ювентус

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Криштиану Роналду вышел на 3-е место в гонке за "Золотую бутсу"

В субботу, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Парма".

Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:3.

В составе "Ювентуса" дубль оформил Криштиану Роналду. Сперва португалец открыл счет в матче после передачи Блеза Матюиди, а затем забил головой замкнул навес Марио Манджукича.

Благодаря двум забитым мячам в этой встрече Роналду вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров Серии А с 17 мячами.

Вдобавок форвард туринцев с 34 баллами вышел на 3-е место в гонке за "Золотую бутсу", обогнав Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль", 32 очка - 16 голов), Эдинсона Кавани ("ПСЖ", 32 - 16), Фабио Квальяреллу ("Сампдория", 32 - 16) и Николя Пепе ("Лилль", 32 - 16). Лидером является капитан "Барселоны" Лионель Месси (42 - 21). Вторую строчку занимает нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (36 - 18).

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус Серия А
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