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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ювентус (Италия)
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|22
|62
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|22
|33
|...
|20
|Кьево
|22
|9(-3)
|Предстоящие
|Сассуоло
|10.02.19
|Ювентус
|Ювентус
|15.02.19
|Фрозиноне
|Сыгранные
|Ювентус
|1 - 002.02.19
|Парма
|Лацио
|1 - 227.01.19
|Ювентус
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Криштиану Роналду вышел на 3-е место в гонке за "Золотую бутсу"
В субботу, 2 февраля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Италии "Ювентус" - "Парма".
Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:3.
В составе "Ювентуса" дубль оформил Криштиану Роналду. Сперва португалец открыл счет в матче после передачи Блеза Матюиди, а затем забил головой замкнул навес Марио Манджукича.
Благодаря двум забитым мячам в этой встрече Роналду вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров Серии А с 17 мячами.
Вдобавок форвард туринцев с 34 баллами вышел на 3-е место в гонке за "Золотую бутсу", обогнав Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль", 32 очка - 16 голов), Эдинсона Кавани ("ПСЖ", 32 - 16), Фабио Квальяреллу ("Сампдория", 32 - 16) и Николя Пепе ("Лилль", 32 - 16). Лидером является капитан "Барселоны" Лионель Месси (42 - 21). Вторую строчку занимает нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (36 - 18).
"Газета.ру"
Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 3:3.
В составе "Ювентуса" дубль оформил Криштиану Роналду. Сперва португалец открыл счет в матче после передачи Блеза Матюиди, а затем забил головой замкнул навес Марио Манджукича.
Благодаря двум забитым мячам в этой встрече Роналду вышел на первое место в таблице лучших бомбардиров Серии А с 17 мячами.
Вдобавок форвард туринцев с 34 баллами вышел на 3-е место в гонке за "Золотую бутсу", обогнав Мохаммеда Салаха ("Ливерпуль", 32 очка - 16 голов), Эдинсона Кавани ("ПСЖ", 32 - 16), Фабио Квальяреллу ("Сампдория", 32 - 16) и Николя Пепе ("Лилль", 32 - 16). Лидером является капитан "Барселоны" Лионель Месси (42 - 21). Вторую строчку занимает нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе (36 - 18).
"Газета.ру"
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