Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|22
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Эмполи
|22
|18
Торино (Италия)
|СПАЛ
|14:30
|Торино
|Торино
|1 - 027.01.19
|Интер
СПАЛ (Италия)
|СПАЛ
|14:30
|Торино
|Парма
|2 - 327.01.19
|СПАЛ
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"Торино" в меньшинстве сыграл вничью со СПАЛом
"Торино" и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионате Италии.
Чемпионат Италии
22-й тур
"СПАЛ" - "Торино" - 0:0
"СПАЛ": Вивиано, Фелипе, Ционек (Флоккари, 76), Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 79), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Палоски.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Мейте, 53), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон, Лукич (Беренгер, 86), Дзадза (Базелли, 72), Белотти.
Предупреждения: Ансальди, 2. Миссироли, 6. Нкулу, 33. Ционек, 35. Белотти, 61. Дзадза, 67. Фелипе, 84. Куртич, 90. Фарес, 90.
Удаление: Нкулу, 65.
Чемпионат Италии
22-й тур
"СПАЛ" - "Торино" - 0:0
"СПАЛ": Вивиано, Фелипе, Ционек (Флоккари, 76), Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 79), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Палоски.
"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Мейте, 53), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон, Лукич (Беренгер, 86), Дзадза (Базелли, 72), Белотти.
Предупреждения: Ансальди, 2. Миссироли, 6. Нкулу, 33. Ционек, 35. Белотти, 61. Дзадза, 67. Фелипе, 84. Куртич, 90. Фарес, 90.
Удаление: Нкулу, 65.
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