Серия А 2018/19

# Команда И О
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 22 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Эмполи 22 18
полная таблица

Торино (Италия)

СПАЛ14:30Торино
Торино1 - 027.01.19Интер

СПАЛ (Италия)

СПАЛ14:30Торино
Парма2 - 327.01.19СПАЛ

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"Торино" в меньшинстве сыграл вничью со СПАЛом

"Торино" и СПАЛ сыграли вничью в матче 22-го тура чемпионате Италии.

Чемпионат Италии

22-й тур

"СПАЛ" - "Торино" - 0:0

"СПАЛ": Вивиано, Фелипе, Ционек (Флоккари, 76), Бонифаци, Куртич, Миссироли, Валоти (Мурджа, 79), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Палоски.

"Торино": Сиригу, Де Сильвестри, Моретти, Ансальди (Мейте, 53), Нкулу, Иццо, Эйна, Ринкон, Лукич (Беренгер, 86), Дзадза (Базелли, 72), Белотти.

Предупреждения: Ансальди, 2. Миссироли, 6. Нкулу, 33. Ционек, 35. Белотти, 61. Дзадза, 67. Фелипе, 84. Куртич, 90. Фарес, 90.

Удаление: Нкулу, 65.
Теги: Торино СПАЛ Серия А
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