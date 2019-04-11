Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
Парма
Дженоа
Удинезе
СПАЛ
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 31 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 31 52
5 Аталанта 31 52
6 Рома 31 51
7 Лацио 30 49
8 Торино 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 Парма 31 34
14 Дженоа 31 34
15 Удинезе 30 32
16 СПАЛ 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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"Ювентус" летом намерен приобрести у "Ромы" Костаса Маноласа за 36 млн евро

"Ювентус" летом планирует усилиться защитником "Ромы" и сборной Греции Костасом Маноласом.

Контракт 27-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до лета 2022 года, но включает в себя пункт об отступных в размере 36 млн евро. "Ювентус" летом 2019 года намерен воспользоваться этим пунктом и выкупить контракт футболиста.

В сезоне-2018/19 Манолас провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах, забив при этом 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.

Calcio Mercato
Теги: Серия А Рома Ювентус
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