"Ювентус" летом намерен приобрести у "Ромы" Костаса Маноласа за 36 млн евро

"Ювентус" летом планирует усилиться защитником "Ромы" и сборной Греции Костасом Маноласом.Контракт 27-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до лета 2022 года, но включает в себя пункт об отступных в размере 36 млн евро. "Ювентус" летом 2019 года намерен воспользоваться этим пунктом и выкупить контракт футболиста.В сезоне-2018/19 Манолас провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах, забив при этом 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.