Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|31
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|31
|52
|5
|Аталанта
|31
|52
|6
|Рома
|31
|51
|7
|Лацио
|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|Парма
|31
|34
|14
|Дженоа
|31
|34
|15
|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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"Ювентус" летом намерен приобрести у "Ромы" Костаса Маноласа за 36 млн евро
"Ювентус" летом планирует усилиться защитником "Ромы" и сборной Греции Костасом Маноласом.
Контракт 27-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до лета 2022 года, но включает в себя пункт об отступных в размере 36 млн евро. "Ювентус" летом 2019 года намерен воспользоваться этим пунктом и выкупить контракт футболиста.
В сезоне-2018/19 Манолас провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах, забив при этом 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.
Calcio Mercato
Контракт 27-летнего футболиста с римским клубом рассчитан до лета 2022 года, но включает в себя пункт об отступных в размере 36 млн евро. "Ювентус" летом 2019 года намерен воспользоваться этим пунктом и выкупить контракт футболиста.
В сезоне-2018/19 Манолас провел за "Рому" 31 матч во всех турнирах, забив при этом 2 мяча и отдав 1 голевую передачу.
Calcio Mercato
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