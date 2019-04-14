Наставник "Милана" высказался о потасовке игроков с "Лацио"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в победной встрече с "Лацио" (1:0) в матче 32-го тура Серии А.По его мнению, команда полностью справилась с поставленной задачей."В противостоянии с "Лацио" нужно было отдать все свои силы. Ты должен быть быстрым, сильным и умным. Футболисты должны сражаться за цвета "Милана". В этой встрече мы выступили мощно, я доволен", - заявил Гаттузо.Он отметил, что стычка игроков стала логичным результатом напряжения между командами."С бровки я видел, что между участниками игры было некоторое напряжение. Хорошо, что оно не перешло во что-то более острое. Когда я был игроком, я легко мог спровоцировать противника, но теперь я постарел!" - цитирует специалиста Calciomercato.