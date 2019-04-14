Италия Серия А 2018/19 
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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 31 64
3 Интер 31 57
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 31 52
7 Торино 31 49
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 31 45
10 Фиорентина 31 39
11 Сассуоло 31 36
12 Кальяри 31 36
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 31 34
15 Дженоа 31 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 31 30
18 Эмполи 31 28
19 Фрозиноне 31 23
20 Кьево 31 11(-3)
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Наставник "Милана" высказался о потасовке игроков с "Лацио"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в победной встрече с "Лацио" (1:0) в матче 32-го тура Серии А.

По его мнению, команда полностью справилась с поставленной задачей.

"В противостоянии с "Лацио" нужно было отдать все свои силы. Ты должен быть быстрым, сильным и умным. Футболисты должны сражаться за цвета "Милана". В этой встрече мы выступили мощно, я доволен", - заявил Гаттузо.

Он отметил, что стычка игроков стала логичным результатом напряжения между командами.

"С бровки я видел, что между участниками игры было некоторое напряжение. Хорошо, что оно не перешло во что-то более острое. Когда я был игроком, я легко мог спровоцировать противника, но теперь я постарел!" - цитирует специалиста Calciomercato.

"Газета.ру"
Теги: Милан Лацио Серия А
Сегодня, 10:39
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