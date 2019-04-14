Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер
|31
|57
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|31
|49
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|31
|45
|10
|Фиорентина
|31
|39
|11
|Сассуоло
|31
|36
|12
|Кальяри
|31
|36
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Дженоа
|31
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|31
|30
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11(-3)
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Наставник "Милана" высказался о потасовке игроков с "Лацио"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо оценил игру команды в победной встрече с "Лацио" (1:0) в матче 32-го тура Серии А.
По его мнению, команда полностью справилась с поставленной задачей.
"В противостоянии с "Лацио" нужно было отдать все свои силы. Ты должен быть быстрым, сильным и умным. Футболисты должны сражаться за цвета "Милана". В этой встрече мы выступили мощно, я доволен", - заявил Гаттузо.
Он отметил, что стычка игроков стала логичным результатом напряжения между командами.
"С бровки я видел, что между участниками игры было некоторое напряжение. Хорошо, что оно не перешло во что-то более острое. Когда я был игроком, я легко мог спровоцировать противника, но теперь я постарел!" - цитирует специалиста Calciomercato.
"Газета.ру"
По его мнению, команда полностью справилась с поставленной задачей.
"В противостоянии с "Лацио" нужно было отдать все свои силы. Ты должен быть быстрым, сильным и умным. Футболисты должны сражаться за цвета "Милана". В этой встрече мы выступили мощно, я доволен", - заявил Гаттузо.
Он отметил, что стычка игроков стала логичным результатом напряжения между командами.
"С бровки я видел, что между участниками игры было некоторое напряжение. Хорошо, что оно не перешло во что-то более острое. Когда я был игроком, я легко мог спровоцировать противника, но теперь я постарел!" - цитирует специалиста Calciomercato.
"Газета.ру"
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