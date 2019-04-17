Италия Серия А 2018/19 
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Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Торино 32 50
8 Лацио 31 49
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 31 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
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Голкипер "Ювентуса" Перин выбыл до конца сезона

Вратарь "Ювентуса" Маттиа Перин больше не сыграет за туринцев в сезоне-2018/19.

26-летний голкипер в начале недели получил травму плеча на тренировке бьянконери.

По информации Sky Sport Italia, Перину потребуется операция, он не успеет восстановиться до окончания сезона.
Теги: Ювентус Серия А Перин
Сегодня, 12:27
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