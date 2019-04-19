Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы.Об этом сообщил сам игрок в своем твиттере. По его словам, он принял решение долечить травму колена."После четырех месяцев длительной боли в колене я решился на операцию, чтобы полностью вылечиться. Операция состоится через две недели. Моя цель – полностью быть готовым к следующему сезону. Я уже с нетерпением жду этого, чтобы помочь достичь наших целей в следующем году", – отметил полузащитник.Примечательно, что травма колена — не единственная проблема со здоровьем у хавбека. Хедира в этом сезоне также перенес операцию на сердце, из-за которой пропустил около месяца.