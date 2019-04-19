Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11(-3)
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Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы
Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы.
Об этом сообщил сам игрок в своем твиттере. По его словам, он принял решение долечить травму колена.
"После четырех месяцев длительной боли в колене я решился на операцию, чтобы полностью вылечиться. Операция состоится через две недели. Моя цель – полностью быть готовым к следующему сезону. Я уже с нетерпением жду этого, чтобы помочь достичь наших целей в следующем году", – отметил полузащитник.
Примечательно, что травма колена — не единственная проблема со здоровьем у хавбека. Хедира в этом сезоне также перенес операцию на сердце, из-за которой пропустил около месяца.
"Газета.ру"
Об этом сообщил сам игрок в своем твиттере. По его словам, он принял решение долечить травму колена.
"После четырех месяцев длительной боли в колене я решился на операцию, чтобы полностью вылечиться. Операция состоится через две недели. Моя цель – полностью быть готовым к следующему сезону. Я уже с нетерпением жду этого, чтобы помочь достичь наших целей в следующем году", – отметил полузащитник.
Примечательно, что травма колена — не единственная проблема со здоровьем у хавбека. Хедира в этом сезоне также перенес операцию на сердце, из-за которой пропустил около месяца.
"Газета.ру"
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