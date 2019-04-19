Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Аталанта
Лацио
Торино
Сампдория
Фиорентина
Сассуоло
Кальяри
СПАЛ
Парма
Дженоа
Удинезе
Болонья
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 67
3 Интер 32 60
4 Милан 32 55
5 Рома 32 54
6 Аталанта 32 53
7 Лацио 32 52
8 Торино 32 50
9 Сампдория 32 48
10 Фиорентина 32 40
11 Сассуоло 32 37
12 Кальяри 32 37
13 СПАЛ 32 35
14 Парма 32 35
15 Дженоа 32 34
16 Удинезе 32 32
17 Болонья 32 31
18 Эмполи 32 29
19 Фрозиноне 32 23
20 Кьево 32 11(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

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Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы

Полузащитник "Ювентуса" Сами Хедира пропустит остаток сезона из-за травмы.

Об этом сообщил сам игрок в своем твиттере. По его словам, он принял решение долечить травму колена.

"После четырех месяцев длительной боли в колене я решился на операцию, чтобы полностью вылечиться. Операция состоится через две недели. Моя цель – полностью быть готовым к следующему сезону. Я уже с нетерпением жду этого, чтобы помочь достичь наших целей в следующем году", – отметил полузащитник.

Примечательно, что травма колена — не единственная проблема со здоровьем у хавбека. Хедира в этом сезоне также перенес операцию на сердце, из-за которой пропустил около месяца.

"Газета.ру"
Теги: Хедира Ювентус Серия А
Сегодня, 14:41
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