В "Ювентусе" высказались о будущем Дибалы в команде

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился мыслями о победе команды в чемпионате Италии.Туринский клуб в восьмой раз подряд выиграл национальное первенство."В 2010-м мы себе и представить не могли такого. Но в нашем успехе нет никакого секрета, мы добились всего тяжелой работой, благодаря самоотверженности игроков и тренеров. Люди недооценивают наше достижение. Я думаю, только через несколько лет люди поймут, как сложно добиться подобного", — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.Также спортивный директор высказался о будущем форварда Пауло Дибалы в команде. В СМИ появилась информация, что нападающий может перейти в"Баварию" или продолжить карьеру в чемпионате Испании."Что касается Аллегри — мы проведем стандартное собрание после сезона. У нас есть идеи, как сделать наш клуб еще лучше. Дибала? Конечно, он остается. Он игрок "Ювентуса" и продолжит им быть", — заключил он.