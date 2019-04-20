Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Рома
Торино
Аталанта
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 32 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Рома 33 55
6 Торино 33 53
7 Аталанта 32 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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В "Ювентусе" высказались о будущем Дибалы в команде

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи поделился мыслями о победе команды в чемпионате Италии.

Туринский клуб в восьмой раз подряд выиграл национальное первенство.

"В 2010-м мы себе и представить не могли такого. Но в нашем успехе нет никакого секрета, мы добились всего тяжелой работой, благодаря самоотверженности игроков и тренеров. Люди недооценивают наше достижение. Я думаю, только через несколько лет люди поймут, как сложно добиться подобного", — приводит слова Паратичи Sky Sport Italia.

Также спортивный директор высказался о будущем форварда Пауло Дибалы в команде. В СМИ появилась информация, что нападающий может перейти в"Баварию" или продолжить карьеру в чемпионате Испании.

"Что касается Аллегри — мы проведем стандартное собрание после сезона. У нас есть идеи, как сделать наш клуб еще лучше. Дибала? Конечно, он остается. Он игрок "Ювентуса" и продолжит им быть", — заключил он.

"Газета.ру"
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 12:07
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 13:13)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Если Лукаку хочет в "Юве", то, возможно, придётся Дибалу продать. И это всё из-за грёбаного фейр-плей. Очень бы не хотелось: лучше цыгана Манджукича.


--------------------
Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Fint  Москва (Сегодня, 12:11)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Реал»
https://rg.ru/2019/04/20/poiavilos-video-epizoda-za-minutu-do-draki-kokorina-s-chinovnikom.html?ref=Strossle
За минуту до удара, ребята собирались уходить. Они одевались и разговаривали между собой. Настроение было хорошее, никакой агрессии они не проявляли, между собой не сговаривались и тем более не хулиганили, - написала женщина. - Если бы господин Пак не начал нервно им говорить мерзости, ничего бы не произошло.
Сами посмотрите и убедитесь, что футболисты вообще не обращали на Пака внимание, а он сам настойчиво нарывался на мордобой... rage
Давайте поможем восторжествовать справедливости, распространяйте эту информацию везде, хватит им париться в тюрьме за столь незначительное прегрешение...
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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