Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:21
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
Валерий Карпин: арбитры после матча с "Оренбургом" сказали, что второй гол был забит из офсайда (2)
19:39
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
Директор по безопасности РФПЛ Мейтин: количество зрителей увеличилось, благодаря теплой погоде
19:30
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
"Анжи": Дюков пообещал сохранить академию и посоветовал наладить отношения с руководством Дагестана
18:41
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
Гари Невилл: в "МЮ" есть сорняки (1)
18:13
Денис Черышев выбыл до конца сезона (6)
Денис Черышев выбыл до конца сезона (6)
16:25
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
Виктор Пышкин: в новом календаре учтем переносы ноябрьских и декабрьских матчей в южные регионы (4)
13:06
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (23)
Пресс-атташе "Енисея": впереди 6 игр. "Зениту" нельзя портить чемпионский праздник, и вообще соперникам очки нужнее, наверное (23)
Криштиану Роналду хочет видеть Фелиша в "Ювентусе"
Форвард туринского клуба "Ювентус" Криштиану Роналду предлагает команде приобрести молодого хавбека "Бенфики" Жоау Фелиша в ближайшее межсезонье.
Футболист считает, что Фелиш может стать его достойным приемником в стане черно-белых. Роналду призвал руководство клуба завершить сделку как можно скорее. Он уверен, что 19-летний игрок может помочь "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.
"Газета.ру"
Футболист считает, что Фелиш может стать его достойным приемником в стане черно-белых. Роналду призвал руководство клуба завершить сделку как можно скорее. Он уверен, что 19-летний игрок может помочь "Ювентусу" выиграть Лигу чемпионов в следующем сезоне.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.