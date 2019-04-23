Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14(-3)
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Экс-игрок "Ювентуса" считает присутствие Роналду вредящим команде
Экс-хавбек туринского "Ювентуса" Марко Тарделли уверен, что форвард "бьянконери" Криштиану Роналду негативно влияет на команду.
По его мнению, туринцам следует поработать над управлением игроками. Возможно, Роналду слишком часто выходил на поле в текущем сезоне, пытаясь также навязывать партнерам свои порядки.
"Думаю, некоторые игроки из-за присутствия Роналду не показывают свой максимум, подсознательно мучаются. Пауло Дибала – один из таких несчастных", – цитирует Тарделли Marca.
"Газета.ру"
По его мнению, туринцам следует поработать над управлением игроками. Возможно, Роналду слишком часто выходил на поле в текущем сезоне, пытаясь также навязывать партнерам свои порядки.
"Думаю, некоторые игроки из-за присутствия Роналду не показывают свой максимум, подсознательно мучаются. Пауло Дибала – один из таких несчастных", – цитирует Тарделли Marca.
"Газета.ру"
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